Grande affluenza ad Artigiano in Fiera, protagonisti i territori

Seconda giornata, con una grande affluenza di pubblico, per Artigiano in Fiera, il più vasto del mercato del mondo, presenti 2800 espositori da 90 paesi. Tra i protagonisti di oggi il maestro pasticcere Iginio Massari, ospite della Regione Calabria, che ha portato a Fiera Milano Rho circa 140 artigiani.

Il presidente dell'Associazione degli Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana ha lanciato un concorso di pasticceria dedicato al bergamotto, l'agrume simbolo della Calabria."Il bergamotto è un patrimonio unico della Calabria e del mondo intero, e merita di essere celebrato come protagonista dell'eccellenza gastronomica - ha detto Massari che ha presentato anche la sua autobiografia Giorni, mesi, anni di una vita intensa, edita da Baldini+Castoldi - Con questo concorso vogliamo unire i migliori pasticceri a livello nazionale e internazionale in una sfida che metta al centro la creatività, la tecnica e il rispetto per le materie prime". Il concorso si terrà a Reggio Calabria nel luglio 2025. Artigiano in Fiera resterà aperto fino all'8 dicembre dalle 10 alle 22,30. Lo scorso anno era stato raggiunto il record di oltre un milione di visitatori.



