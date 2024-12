Ambasciatore Paramonov, Russia non è mai stata anti-Ucraina

"La Russia non è mai stata anti-Ucraina e non lo sarà mai. E neppure questo folle sanguinoso decennio di storia ucraina, comunque, non è in grado di cancellare la plurisecolare amicizia e la stretta parentela che legano il popolo russo e quello ucraino". Lo afferma l'ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov, nel messaggio alla presentazione a Reggio Calabria del saggio di Vladimir Putin "Le vere cause del conflitto russo-ucraino". L'iniziativa é stata promossa dal centro studi "Federico Caffè" e da "Visione Editore".

"Non c'è alcun retropensiero di tipo politico in questa presentazione - ha detto Giuseppe Modafferi, fondatore del centro studi "Federico Caffè" - perché noi non parteggiamo per nessuno. Ma, riprendendo le parole del grande economista a cui abbiamo intitolato il nostro centro studi, 'l'economia è un sistema di regole improntato al benessere dell'uomo'. Per quanto ci riguarda, auspichiamo analoghe regole per la politica e la cultura. Il nostro obiettivo è aprire alla conoscenza dello spirito per promuovere libertà di pensiero, da una parte, e lo spirito critico, dall'altra".



