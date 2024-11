Da 10 anni faceva il commercialista ma non aveva il titolo

Avrebbe esercitato abusivamente, non essendo scritto all'Albo di settore, l'attività di commercialista per oltre dieci anni. Un presunto falso consulente è stato individuato dai finanzieri del Gruppo di Vibo Valentia che lo hanno denunciato per esercizio abusivo della professione.

Nel corso dei servizi di controllo economico-finanziario del territorio, i militari dopo gli accertamenti preliminari di polizia giudiziaria, hanno perquisito dell'uomo l'abitazione e la sede legale di una società a lui riconducibile esaminando anche il suo personal computer. Da quanto emerso l'uomo avrebbe svolto la libera professione malgrado fosse sprovvisto sia di partita Iva che del titolo abilitante alla professione di dottore commercialista.

All'esito dell'attività ispettiva, condotta di finanzieri di Vibo Valentia, sono stati sequestrati numerosi documenti, sia cartacei che digitali, imputabili a persone fisiche e ad aziende. La normativa vigente, infatti, prevede che i professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali devono presentare, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, una preventiva comunicazione contenente l'indicazione, non solo dei dati personali, ma anche dei requisiti professionali, della partita Iva e dei luoghi dove è esercitata l'attività.



