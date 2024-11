Calabrese, con Fusese 46mln per disoccupati per avvio impresa

"Altro grande risultato raggiunto in Giunta con la mia proposta sull'istituzione del "Fund for Self Employment and Seif Entrepreneurship (Fusese ).

Davvero una grande opportunità per distaccarci finalmente dalla preclusione che in Calabria non si può lavorare o non c'è lavoro. Questa azione, con importanti e ingenti risorse finalizzate a creare occupazione, è oggi concretezza, occasione favorevole per costruire in Calabria e ridurre il tasso di disoccupazione e di migrazione. Con una dotazione finanziaria iniziale di 46 milioni di euro diamo la possibilità a circa 400 calabresi disoccupati di avviare un'attività di impresa in Calabria". Lo afferma con "soddisfazione" l'assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale Giovanni Calabrese, il giorno dopo l'approvazione dalla Giunta del governo Occhiuto del "Fund for Self Employment and Seif Entrepreneurship (Fusese), una misura del Pr Calabria Fesr Fse 2021/2027, a valere sull'obiettivo specifico 4.1-Azione 4.a.1, volta a migliorare l'accesso al mercato del lavoro e a sostenere i lavoratori disoccupati, svantaggiati e molto svantaggiati, per l'avvio di nuove attività imprenditoriali innovative e sostenibili.

Specificatamente, Fusese, è scritto in una nota, "consente di ottenere una parte del finanziamento sotto forma di prestito agevolato (microcredito) e l'altra parte sotto forma di sovvenzione (contributo a fondo perduto). Oltre al lavoro autonomo, vengono privilegiate quelle iniziative suscettibili di contribuire allo sviluppo dell'economia circolare, il risparmio e l'efficientamento energetico, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale e delle risorse culturali regionali. Nel dettaglio i contributi potranno riguardare attività di lavoro autonomo/ditta individuale con un importo massimo di finanziamento pari a 78.000 euro, di cui in prestito massimo 40.000 euro, sovvenzione a fondo perduto massimo 38.000 euro; Per le Società di persone l'importo massimo di finanziamento è di 148.000 euro così ripartito: prestito massimo 75.000 euro, sovvenzione a fondo perduto massimo 73.000 euro, con una parte di prestito a tasso 0.

"Sosterremo le donne e gli uomini calabresi - ha rimarcato l'assessore Calabrese - che vorranno diventare imprenditori, perché possano crederci e contribuire allo sviluppo della nostra Calabria, una regione che continua a crescere grazie ai tantissimi interventi che il governo regionale con il presidente Roberto Occhiuto continua a portare avanti. Il Piano per il lavoro, redatto con il dipartimento regionale, guidato dal dirigente generale, Fortunato Varone, e condiviso con il Tavolo regionale per i servizi e le politiche del lavoro, è programmazione, percorso di crescita e lo stiamo mettendo in campo attuando le politiche attive, agendo con azioni tangibili dando gli strumenti utili e le risposte alle istanze e preoccupazioni di tantissimi calabresi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA