Minaccia e danneggia auto collega pwer contrasti sul lavoro

Ha minacciato e danneggiato ripetutamente l'auto del responsabile di reparto di una ditta di Reggio Calabria per contrasti sul luogo di lavoro.

E' per questo che i carabinieri della stazione reggina di Pellaro hanno denunciato in stato di libertà un giovane con le accuse di danneggiamento aggravato e minacce.

Il giovane, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, in particolare, avrebbe minacciato e inviato lettere intimidatorie alla vittima. Inoltre gli avrebbe danneggiato l'auto forando gli pneumatici e rompendo più volte il lunotto posteriore. Le indagini sono iniziate subito dopo le prime denunce presentate dalla vittima. I militari, grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza, a riconoscimenti fotografici e servizi di appostamento sono risaliti al giovane.



