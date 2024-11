In Agenzia entrate il 3/12 sportello dedicato a disabili

Apertura straordinaria il 3 dicembre in alcune sedi dell'Agenzia delle Entrate della Calabria: gli Uffici territoriali di Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Palmi, Paola, Rossano e Vibo Valentia saranno operativi, oltre che nel consueto orario mattutino, anche dalle 14.30 alle 17.30 con il servizio di assistenza e informazioni "Uno sportello per te" dedicato alle persone con disabilità.

L'iniziativa, che si svolge in occasione della Giornata internazionale Onu, si affianca al servizio di assistenza dedicato attivo tutto l'anno nelle sedi dell'Agenzia attraverso una rete di referenti provinciali.

Durante l'apertura straordinaria di martedì prossimo, 3 dicembre, i funzionari delle Entrate saranno pronti a rispondere ai dubbi dei contribuenti sulle agevolazioni fiscali per i cittadini con disabilità, con particolare riguardo alle specifiche detrazioni e deduzioni previste, e sulle modalità per entrare in contatto con l'Agenzia senza recarsi fisicamente negli uffici (telefono, videochiamata, e-mail e Pec). Presso gli sportelli sarà inoltre disponibile materiale informativo.

Partecipano all'iniziativa, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, gli Uffici territoriali di Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Palmi, Paola, Rossano e Vibo Valentia, con l'apertura di alcune postazioni dedicate, attive dalle 14.30 alle 17.30.





