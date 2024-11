Camper precipita da un ponte, morto conducente, grave la moglie

Un uomo di 65 anni, di nazionalità ungherese, è morto oggi a Pizzo in un incidente stradale. L'uomo era alla guida di un camper, sul quale viaggiava la moglie, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che sfondando una ringhiera di un ponticello che attraversa la città. Il mezzo è quindi finito sulla strada sottostante dopo un volo di alcuni metri.

Nella caduta l'uomo è morto sul colpo. Gravemente ferita la moglie, connazionale della vittima, soccorsa dal personale del Suem 118 e portata nell'ospedale di Vibo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre marito e moglie dalle lamiere e a rimuovere il camper.

Sull'incidente sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per stabilire le cause e l'esatta dinamica.



