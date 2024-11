In auto con 250 mila euro nascosti in due doppifondi,denunciato

Viaggiava in auto con 250 mila euro nascosti all'interno della vettura. Un uomo è stato denunciato dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria.

I militari del Gruppo di Locri, nel corso dell'attività di monitoraggio economico-finanziario del territorio hanno fermato per un normale controllo l'autoveicolo e notando che il conducente manifestava evidenti segni di nervosismo, hanno deciso di effettuare una perquisizione più approfondita.

L'ispezione della vettura, intestata a un soggetto deceduto senza alcun vincolo di parentela con il conducente, ha permesso di scoprire il denaro nascosto in due doppifondi ricavati sotto i sedili anteriori. La somma, in banconote di taglio variabile da 5 a 500 euro, è stata sottoposta a sequestro e va a sommarsi ai quasi 400 mila euro sequestrati sempre dslla Guardia di finanza in prossimità del raccordo autostradale di Rosarno.





