Chiede soldi a fratello e lo minaccia, arrestato per estorsione

Si è recato nel negozio di fiori del fratello pretendendo del denaro e minacciandolo di distruggergli tutto il locale. Un quarantottenne è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Gioia Tauro e dai colleghi del Commissariato di Polistena con l'accusa di estorsione. I poliziotti, contattati tramite il numero unico di emergenza 112, si sono recati nell'esercizio e hanno appreso dal fratello dell'uomo finito ai domiciliari che questi, di fronte al suo rifiuto di dargli i soldi, lo aveva afferrato per il collo danneggiando una parte del bancone con un'ascia che aveva trovato nello stesso locale. La vittima dell'aggressione intimorita per l'accaduto gli aveva consegnato la somma di cento euro.



