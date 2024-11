In libro l'esperienza della fucina letteraria di Hyle Fest 2023

Diventa un libro l'esperienza creativa di otto autori che hanno partecipato alla residenza di scrittura naturalistica D'Armonie, promossa nel verde dei boschi della Sila catanzarese nell'ambito del festival letterario Hyle 2023: sarà presentato ufficialmente il prossimo 30 novembre a Taverna, nei locali dell'Archivio Pretiano, il volume 'D'Armonie - Racconti d'autore', a cura di Elena Dardano e Angelo Gallo, promosso da Hile Book Festivale e Galileo Editore.

La presentazione, sotto forma reading sperimentale e narrativo, vedrà un alternarsi di letture e musiche curate dalla Compagnia Teatrale Tip Teatro di Lamezia Terme e di interventi degli autori e dei curatori del volume, per un viaggio tra natura e letteratura. Durante la serata sarà possibile visitare la mostra delle illustrazioni di Maria Soria pensate per rappresentare nel volume la varietà e la forza espressiva dei testi. L'evento è patrocinato dal Comune di Taverna in collaborazione con Mabos, il Museo d'Arte del Bosco della Sila, Tip Teatro e la Biblioteca Galleggiante dello Spettacolo e si inserisce nella programmazione d Hyle 2024. Storie d'autunno, patrocinata dalla Regione Calabria e Calabria Straordinaria, e tra le iniziative di Taverna Candidata a Capitale Italiana della Cultura 2027.

La pubblicazione collettiva, edita da Galileo, raccoglie le opere di otto giovani scrittori: Ilenia Adornato, Daniele Camagna, Francesca Coppola, Sara Fruci, Simone Francesco Mandarini, Giuseppe Meta, Giuseppe Sanò e Miriana Zannino.

Ciascun racconto esplora la profonda interazione tra natura e umanità, rivelando sfumature di armonia che scaturiscono dall'immersione nell'ambiente e dal dialogo intimo con la natura stessa.

La giornata vedrà anche due momenti laboratoriali, uno al mattino e l'altro nel primo pomeriggio. Alle 11 è in programma il workshop "Cosa succede in una casa editrice?" a cura di Galileo Editore. Nel pomeriggio alle 15, sarà la volta del workshop di illustrazione "Illustrare per l'editoria" a cura di Maria Soria. Due appuntamenti che, insieme all'evento di presentazione, trasformeranno l'Archivio Pretiano di Taverna in un'officina di "Armonie culturali". Durante la giornata, sarà possibile visitare su prenotazione il Mabos, Museo d'Arte del Bosco della Sila, partner dell'evento e della residenza, mentre i partecipanti ai workshop potranno visitare il Museo Civico di Taverna e la Mostra archeologica documentale "Dallo Ionio alla Sila" con una scoutistica riservata.

"La residenza di scrittura D'Armonie - afferma Elena Dardano, ideatrice e curatrice dell'iniziativa - si è tenuta nell'agosto del 2023 nella cornice del Parco Nazionale della Sila, in Calabria, in collaborazione con il Mabos. Mentre la quarta edizione dell'Hyle Book Festival prendeva forma, nasceva il desiderio di creare una 'fucina letteraria' che permettesse a giovani talenti di esprimersi immersi nei boschi della Sila, esplorando due temi cardine: la natura e il tema 2023 del festival, L'armonia nascosta nelle cose. Ispirato a un verso della poetessa Giusi Verbaro, questo tema - aggiunge Dardano - invitava a ricercare quell'armonia spesso invisibile, ma straordinariamente presente nel mondo che ci circonda".



