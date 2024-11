Busia, ponte Stretto? Sale rischio superare vincoli spesa Ue

L'aggiornamento del valore del Ponte sullo Stretto a 13,5 miliardi, annunciato ieri dall'amministratore delegato dello Stretto di Messina, Pietro Ciucci, "accresce i rischi" di superare i vincoli europei sulla spesa, che non possono superare il 50% di quelli del progetto dell'appalto originario, "uno degli elementi che sin dall'inizio avevo evidenziato": così il presidente dell'Anac Giuseppe Busia, parlando con l'ANSA a margine del convegno annuale con le Authority italiane organizzato da Consumers' Forum. "Ora capiremo di quanto e come" ha detto Busia, sottolineando che "il legislatore ha scelto di non avere il progetto esecutivo complessivo dell'opera, per cui oggi non conosciamo se, come e quanto costerà nel dettaglio tutta l'opera".



