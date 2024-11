Sequestrati 60 chili di materiale pirotecnico nel crotonese

Sessanta chili di materiale pirotecnico sono stati sequestrati dalla Polizia che ha anche denunciato un 58enne di professione fuochino per trasporto abusivo di materiale esplodente.

Il sequestro è avvenuto a Strongoli, nel corso di un'operazione congiunta della Squadra amministrativa della Questura e della Sezione della Polizia stradale di Crotone. Gli agenti hanno sottoposto a controllo un'auto guidata dal 58enne residente nel Cosentino, trovando, nel bagagliaio 16 batterie cinesi, che nel complesso superavano i limiti massimi consentiti dalla legge.

L'uomo è stato quindi denunciato e sanzionato amministrativamente per trasporto non conforme al disciplinare per i trasporti di tipo professionale, con conseguente sospensione della patente di guida e della carta di circolazione del veicolo.



