La cantautrice cosentina Edda Marie tra protagonisti di NYcanta

C'è anche la cantautrice cosentina Edda Maria Sessa, in arte " Edda Marie", tra gli artisti protagonisti della sedicesima edizione del NYcanta, il Festival della musica italiana che si tiene annualmente a New York .

Alla competizione Edda ha proposto la canzone "Tossic" che racconta di un amore tossico paragonato al disastro ambientale dei fondali marini dove si accumula la "monnezza". Un atto di denuncia anche ambientale oltre che sentimentale.

"Nel brano l'artista - è detto in una nota - paragona la voglia d'amare all'amore per la sua terra facendo un analisi profonda con se stessa e le sue radici mischiando, in un cocktail emozionale i due dialetti che la caratterizzano ovvero il calabrese e il campano ,imparato dalla mamma". "Quando ho scritto questo brano - afferma - ho raccontato una storia che purtroppo ho realmente vissuto ma nel contempo mi sono immedesimata anche nella mia terra che a volte viene ferita e non è valorizzata come invece meriterebbe " ha dichiarato subito dopo l'esibizione Edda , ancora emozionata per essersi esibita in un palco così prestigioso .

Nell'Oceana Theater di Brooklin si sono esibiti i 10 finalisti provenienti 5 dall' Italia e 5 dal resto del mondo votati da una giuria composta da professionisti del settore, discografici, cantati e attori. La selezione è stata fatta dai due direttori artistici Beppe Stanco e Cesare Rascel. A giudicare gli artisti in gara a New York è stata una giuria d'eccezione di cui hanno fatto parte Francesco Renga e Nek, la cantante maltese Emma Muscat, Matilde Brizzi di radio Lattemiele e il presidente di giuria Marino Bartoletti al quale è stato anche conferito il premio Frank Sinatra per i meriti conseguiti durante la sua lunga carriera giornalistica.

Il contest ha dato vita a due trasmissioni televisive che andranno in onda su Rai 2 venerdì 29 novembre e venerdì 6 dicembre e, inoltre, saranno sempre disponibili su Rai Play.





