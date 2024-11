In fiamme stabilimento balneare a Scalea, si segue pista dolo

Un incendio, sulla cui natura sono in corso accertamenti anche se si propende per una matrice dolosa, ha danneggiato nella notte lo stabilimento balneare 'Paradise Beach' di Scalea, località turistica del Tirreno cosentino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Scalea che hanno avviato indagini per risalire ai responsabili del rogo e i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. L'ipotesi prevalente avanzata dagli investigatori dell'Arma è quella dell'incendio di natura dolosa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA