Traffico di droga e armi, 44 arresti della polizia

La Polizia ha eseguito in provincia di Crotone ed in varie regioni un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip distrettuale di Catanzaro, su richiesta della Dda, a carico di 44 persone accusate di appartenere ad un'associazione criminale che avrebbe gestito un vasto traffico di sostanze stupefacenti e di armi.

Per 40 delle persone arrestate è stata disposta la custodia cautelare in carcere e per le restanti quattro i domiciliari. Ad altri cinque indagati, inoltre, è stato notificato l'obbligo di firma.

Le indagini che hanno condotto all'operazione, coordinate dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, sono state condotte dalla Squadra mobile di Crotone, che ha acquisito, riferisce una nota stampa della Questura, "gravi elementi indiziari circa l'esistenza di un'associazione criminale armata capeggiata da alcuni soggetti della città pitagorica, già gravati da precedenti".



