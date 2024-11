Accende fuochi pirotecnici senza autorizzazione, denunciato

Ha fatto esplodere una batteria di fuochi artificiali senza essere in possesso di permessi in piazza Castello a Reggio Calabria: un ventenne è stato denunciato dai carabinieri per accensioni ed esplosioni pericolose, danneggiamento e mancata autorizzazione all'uso di fuochi d'artificio.

L'episodio è avvenuto nella notte del 24 novembre quando i militari, allertati dai forti boati provocati dalle esplosioni, hanno individuato il giovane mentre era intento ad accendere la batteria di artifizi pirotecnici non autorizzati nei giardini della piazza. Prontamente identificato, il ventenne è stato denunciato in stato di libertà. In corso approfondimenti per chiarire le motivazioni che lo hanno portato all'utilizzo del materiale esplosivo.

L'accaduto conferma, come mettono in evidenza i carabinieri, la necessità di mantenere un'attenzione costante nel garantire la sicurezza pubblica, soprattutto in vista delle imminenti festività di fine anno, periodo in cui si intensificano i controlli per prevenire incidenti legati all'uso improprio di materiale pirotecnico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA