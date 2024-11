Tenta estorsione a proprietari di un bar, arrestato

Gli agenti della Questura di Reggio Calabria hanno arrestato un cittadino malese di 36 anni con l'accusa di tentata estorsione aggravata nei confronti dei proprietari di un bar del centro città.

L'uomo, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell'ordine per vari reati e già destinatario di ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, è stato notato da un poliziotto dell'Ufficio scorte della Questura, libero dal servizio, mentre in un bar cittadino, inveiva contro i proprietari, esigendo una somma di denaro. Al rifiuto da parte delle vittime, l'uomo ha scagliato una sedia contro un avventore del locale allontanandosi subito dopo.

Il poliziotto in borghese ha quindi seguito l'uomo e contestualmente ha informato la Sala operativa della Questura di quanto accaduto. Senza perdere di vista l'uomo ha consentito così agli agenti delle Volanti di raggiungerlo velocemente e di fermarlo a qualche isolato dal bar.

L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e la custodia cautelare in carcere per il 36enne.



