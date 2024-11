Affittava appartamenti a migranti irregolari, sequestrati

CORIGLIANO-ROSSANO, 23 NOV - Affittava due appartamenti a immigrati irregolari in Italia. Per questo i carabinieri delle sezioni Operativa e Radiomobile del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano, con il coordinamento della Procura di Castrovillari, hanno denunciato un 42enne del posto al quale hanno anche sequestrato le due unità immobiliari.

L'operazione si inserisce nel quadro dei controlli disposti per contrastare il fenomeno del favoreggiamento alla permanenza clandestina degli stranieri e della concessione di immobili a titolo oneroso a extracomunitari irregolari.

In questo periodo dell'anno, ricordano i carabinieri, stranieri "arrivano in un numero estremamente consistente in diverse zone di Corigliano-Rossano, con una particolare incidenza nei contesti dove trovano maggiori possibilità di alloggio. Delle aree di aggregazione dove talvolta succedono disordini e altre criticità, che rendono difficile l'integrazione e si ripercuotono sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini".

Gli immigrati arrivano attratti dalle possibilità di impiego che offre la piana della Sibaritide in questo periodo e talvolta non sono in regola per stare in Italia. Per soggiornare si rivolgono a alcuni residenti pronti ad affittare abitazioni vuote, spesso fatiscenti, o singoli garage riadattati, dove, evidenziano i carabinieri, "vengono stipati in numero elevato, con gli stranieri che vivono in pessime condizioni igienico-sanitarie e in ambienti tutt'altro che salubri".

Durante le operazioni sono stati anche eseguiti cinque decreti di espulsione dal territorio nazionale emessi dal Prefetto di Cosenza e notificati altri cinque ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.





