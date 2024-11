Ministero Università, oltre 2,9 milioni per Atenei Calabria

Il ministero dell'Università e della Ricerca ha destinato agli atenei della Calabria 2.952.200,22 di euro per sostenere le spese di locazione degli studenti fuori sede per l'anno 2024.

Potranno usufruire del sostegno gli studenti con un Isee non superiore a 20.000 euro che non godono di altri contributi pubblici per l'alloggio. Gli atenei beneficiari sono l'Università della Calabria (2.745.459,46), l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro (186.500,41) e l'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria (20.240,35).

"Garantire un posto letto agli studenti fuori sede - dice il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini - significa attuare il diritto allo studio. Questo è un tema prioritario per il governo e una questione che ci sta particolarmente a cuore perché siamo consapevoli degli sforzi che le famiglie devono sostenere per consentire ai figli di studiare all'Università desiderata. Dobbiamo tutti essere al loro fianco".

Le risorse destinate dal Mur agli Atenei italiani, è scritto in una nota, "ammontano a 16 milioni di euro. Questo strumento affianca lo stanziamento di 880 milioni per le borse di studio.

Un investimento record che dimostra l'impegno del ministero nell'attuazione del diritto allo studio, così da ridurre le disuguaglianze e potenziare le opportunità formative del Paese".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA