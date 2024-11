Individuata banda dedita allo spaccio di droga, 4 arresti

L'operatività di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di stupefacenti di vario tipo, principalmente cocaina, è stato scoperto dai carabinieri della Compagnia di Scalea che stamani hanno arrestato 4 persone accusate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di droga, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi comuni da sparo e lesioni personali, quest'ultimo reato aggravato dal metodo mafioso.

I provvedimenti restrittivi, eseguiti a Scalea, Cetraro e Ancona, dai carabinieri della Compagnia di Scalea supportati da personale delle Compagnie competenti per territorio, sono stati emessi dal Gip su richiesta della Dda di Catanzaro.

Gli arresti scaturiscono dalle indagini, coordinate dalla Dda catanzarese e condotte dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Scalea, sviluppate con attività tecniche e di tipo tradizionale. Il sodalizio individuato, secondo l'accusa, aveva due canali di approvvigionamento dello stupefacente, uno napoletano e l'altro cetrarese. Individuate anche le modalità di azione per rifornirsi di droga eludendo i controlli delle forze dell'ordine e la gestione comune dei proventi, la disponibilità di basi logistiche per lo stoccaggio dello stupefacente e le modalità di comunicazione.

Gli investigatori hanno anche portato alla luce un'azione ritorsiva, condotta con l'esplosione di un colpo di arma da fuoco, da parte dei componenti del gruppo, nei confronti di un soggetto che aveva assunto un comportamento evidentemente ritenuto oltraggioso verso alcuni indagati. Per questo episodio è stata ritenuta sussistente l'aggravante del metodo mafioso.

