Forte vento in Calabria, danni e disagi per alberi caduti

Forti raffiche di vento hanno interessato la notte scorsa la Calabria, ed in particolare le province di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia, causando danni e disagi.

Oltre cento le richieste di soccorso pervenute alla centrale dei Vigili del fuoco cosentini a causa di cornicioni, rami e alberi pericolanti. In pieno centro, in via Misasi, nella notte è caduto anche un semaforo. Diversi gli alberi abbattuti dal vento che ostruiscono alcune strade e hanno causato danni ad automobili in sosta. Fortunatamente non si registrano feriti e le richieste di soccorso sono in corso di evasione. Al momento, il vento è diminuito ma permane una situazione di maltempo, con pioggia.

In provincia di Catanzaro, i vigili del fuoco hanno effettuato 59 interventi effettuati e 6 sono in atto, sia nel capoluogo che a Lamezia Terme, mentre altri 34 sono in attesa di essere espletati.

Numerosi interventi, 16 effettuati e 2 in corso, anche nel vibonese dove la zona maggiormente interessata è stata quella di Serra San Bruno.



