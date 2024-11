Città unica: Rapani, fusione non diventi una gara tra le città'

"Chi si espone con dichiarazioni o commenti divisivi dovrebbe volare alto, guardando oltre i localismi e lavorando per una Calabria più unita e forte". Lo ha detto il senatore di FdI Ernesto Rapani in riferimento al dibattito sul progetto di fusione per la grande Cosenza.

"Trovo limitante e fuori luogo - aggiunge Rapani - chi sostiene posizioni simili. Se questa è la motivazione alla base, ritengo che il progetto sia destinato al fallimento. Non avrei mai immaginato che Corigliano Rossano potesse fare paura ai politici nativi di Cosenza al punto da temere un eventuale potenziamento della città ionica. La Sibaritide con al centro Corigliano Rossano ha tutto il diritto di pensare allo sviluppo del territorio e lo fa senza pensare di creare nocumento a nessuno".

"Auspico un lavoro sinergico sui temi strategici - sostiene ancora il senatore di FdI - che possono contribuire a far uscire la regione dall'isolamento nel quale è stata relegata da sempre.

Infrastrutture, trasporti, sicurezza e sanità sono le priorità e i temi sui quali ci dovrebbe essere un lavoro congiunto".





