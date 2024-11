Al via domani la 14ma edizione del Reggio in Jazz

Concerto di apertura, domani sera al Teatro Odeon di Reggio Calabria, della 14ma edizione del Reggio in Jazz. Promosso dall'Associazione Naima presieduta da Giuseppe Tuffo, Reggio in Jazz 2024 prevede, dopo i due concerti del 22 e 23 novembre al teatro Odeon, una terza serata a Palmi, al Teatro Manfroce, il 24 novembre.

L'evento rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del panorama jazzistico calabrese. "La rassegna non ha mai perso di vista la propria progettualità - viene ribadito dall'associazione Naima - l'idea che la musica sia una forma di espressione e un mezzo di trasformazione e crescita culturale del territorio che, per essere efficace, deve stimolare, contraddire, spiazzare".

La scelta di collocare la rassegna a cavallo tra la fine dell'autunno e l'inizio dell'inverno si propone di essere da stimolo ed incentivare la presenza turistica nel territorio reggino anche in un periodo di bassa stagione.

Si comincia domani, alle 21.30, con Jeff Ballard Meet Collection, con Jeff Balland alla batteria, Rosario Giuliani, sassofoni, Alberto Gurrisi, Hammond e Fabrizio Bosso alla tromba. Un evento speciale con due grandi protagonisti del jazz italiano: Fabrizio Bosso, tra i migliori trombettisti al mondo, e Rosario Giuliani, sassofonista di grandissimo talento.

L'apertura della prima serata di Reggio in Jazz vedrà l'esibizione del quartetto Fourfold composto da quattro giovani talenti reggini, con Domenico Pizzimenti alla batteria, Daniele Laro, al contrabbasso, Andrea Paternostro al sax e Carmelo Gattuso alla chitarra. Un giovane formazione che rivisita i grandi standard del jazz con arrangiamenti freschi, fornendo tradizione e innovazione per offrire un'esperienza musicale coinvolgente.

Il programma prevede, sabato 23 alle 21.30, Ray Gelato & The Giants, e domenica sera, alle 21.00, al teatro Manfroce di Palmi, Enzo Favata Set Atlantico, concerto che celebra il 25mo anniversario della pubblicazione dell'album Atlantico di Enzo Favata.



