Meccanico ucciso nel cosentino, indagini in corso

Sono in corso le indagine e, a quanto si è appreso, sarebbe stato operato un fermo per l'omicidio di Ugo Lofrano, il meccanico 74enne, trovato morto nel pomeriggio di oggi all'interno della sua officina di Verbicaro, nel Tirreno cosentino. Si tratterebbe di un parente della vittima, un nipote quarantenne, che lo avrebbe aggredito sferrandogli uno o più colpi alla testa con un oggetto contundente, forse una mazza, al culmine di una lite. Al momento, però, non si conoscono particolari sulle motivazioni alla base del diverbio sfociato successivamente nell'aggressione mortale.

Sul caso, che ha destato molto sconcerto e incredulità tra i conoscenti della vittima e del nipote, sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Scalea e del Reparto operativo del Comando provinciale di Cosenza, coordinati dalla Procura della Repubblica di Paola.



