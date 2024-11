Rottura condotta idrica a Catanzaro, attivate le autobotti

(v."Si rompe tratto condotta idrica..." delle 9:46) A distanza di qualche settimana dalla precedente crisi idrica registrata in città, saranno attivate in giornata alcune autobotti per la distribuzione di acqua non potabile nel centro di Catanzaro.

"In considerazione della sospensione del servizio idrico che sta interessando da ieri gran parte della città - è scritto in una nota del Municipio - l'Amministrazione comunale, di concerto con Sorical, ha richiesto e attivato il servizio autobotti per rifornire di acqua non potabile i residenti delle zone interessate da disagi. In particolare, i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile, nell'arco della mattinata odierna, saranno presenti nei primi due punti di distribuzione nel quartiere Mater Domini (area mercatale) e nel centro storico (Piazza Matteotti), interessando successivamente anche Siano (Chalet) e Sala (parcheggio funicolare)". "Dalle prime ore dell'alba - riporta ancora la nota - le squadre di Sorical hanno ripreso i lavori per consentire la riparazione della rottura lungo la condotta di Santa Domenica, in un tratto dove le manovre si sono rivelate particolarmente complesse. Saranno forniti aggiornamenti sull'evoluzione dell'intervento".

Lo scorso 23 ottobre nel capoluogo calabrese si erano verificati per circa una settimana altri disagi nell'erogazione idrica con divieto dell'utilizzo potabile per i residenti del centro storico. In quella circostanza a causare le difficioltà per i residenti dopo era stato l'esito delle analisi effettuate dal dipartimento Prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale su campioni d'acqua prelevati e che avevano evidenziato la non conformità ai parametri di potabilità.



