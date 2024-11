Oggi lutto cittadino a Cosenza per morte Pino Iacino

Lutto cittadino oggi a Cosenza in occasione dei funerali di Pino Iacino, sindaco dal 1975 al 1980, scomparso sabato, che saranno celebrati nel pomeriggio alle 15,30, nella chiesa di San Giuseppe, a Serra Spiga.

Il lutto è stato proclamato dal sindaco, Franz Caruso, "che ha voluto così manifestare in modo tangibile e solenne - é detto in un comunicato - il dolore della città di Cosenza ed il profondo cordoglio di tutta l'Amministrazione comunale per la scomparsa di Pino Iacino". " Oltre alla proclamazione del lutto cittadino, il sindaco Caruso ha disposto, sempre per oggi, l'esposizione delle bandiere a mezz'asta sugli edifici comunali.

Il sindaco, insieme al presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, ha accolto ieri mattina in Piazza dei Bruzi il feretro di Pino Iacino. Con Caruso e Mazzuca erano presenti numerosi esponenti del mondo politico, gli assessori comunali, il segretario generale, Virginia Milano, ed i sindaci di Cassano allo Ionio, Gianni Papasso, Trebisacce, Francesco Mundo, e Grimaldi, Paolo Stilla.

"Il sindaco Caruso - si aggiunge nella nota - ha sostato lungamente in raccoglimento nel salone di rappresentanza davanti al feretro di Pino Iacino. Tanti i militanti del Psi di ieri e di oggi che hanno reso omaggio al primo sindaco socialista della città di Cosenza, alla guida di una giunta formata da Psi, Pci e Psdi".



