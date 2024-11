Studenti in piazza a Cosenza, 'soldi alla scuola non a guerra'

Mobilitazione anche a Cosenza di studenti, docenti e personale educativo in occasione dello sciopero nazionale della scuola. Circa 200 giovani hanno manifestato in piazza Kennedy contro le attuali condizioni del sistema educativo italiano e per denunciare il progressivo abbandono del settore educativo, con tagli ai fondi, carenza di strutture adeguate e mancata valorizzazione del personale scolastico. La richiesta unanime è quella di un maggiore investimento nella formazione, considerata la base per il futuro del Paese.

I ragazzi hanno portato un ulteriore appello: la fine del coinvolgimento italiano in conflitti internazionali. I manifestanti hanno esposto uno striscione con la scritta "Soldi alla scuola e non alla guerra. Palestina libera". Il corteo, che si è dispiegato su via Montesanto provocando un'interruzione del traffico e disagi alla circolazione, si è concluso in piazza 15 Marzo dinanzi la sede della Provincia cosentina, dove una delegazione di studenti ha incontrato il delegato all'edilizia scolastica.



