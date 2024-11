Operaio morto folgorato, tre assoluzioni in appello

La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza assolutoria di primo grado per Achille Tagliatela, Fabio Iaccino e Gianpiero Poltero, accusati di omicidio colposo a seguito del decesso di Antonio Bufanio, operaio 40enne, morto nel 2013 folgorato mentre lavorava nella cabina elettrica del depuratore comunale di Fiumefreddo Bruzio.

La Corte si è riservata il deposito delle motivazioni.

Taglialatela, amministratore della Impetec Costruzioni Spa, difeso dall'avvocato Coppola, Poltero, legale rappresentante della ditta Tecnologia e Sicurezza, operante su richiesta della Impetec, difeso dagli avvocati Enzo Belvedere e Claudio Cavaliere, e Iaccino, all'epoca dei fatti responsabile dell'ufficio Tecnico comunale di Fiumefreddo Bruzio, difeso dall'avvocato Massimo Zicarelli, erano accusati di aver provocato la morte dell'elettricista per imperizia e negligenza.

Bufanio era stato colpito da una scarica elettrica mentre era intento a sostituire un fusibile bruciato nella cabina di trasformazione del depuratore. L'uomo è poi spirato all'ospedale di Napoli. Gli indagati erano stati rinviati a giudizio nel 2017 e, nel 2021, erano stati assolti dal tribunale di Paola. I familiari, costituitisi parte offesa nel procedimento, sono stati risarciti civilmente in separata sede.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA