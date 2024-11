Inaugurato a Lamezia il nuovo treno ibrido regionale

"Accogliamo questa iniziativa con gioia naturalmente perché in questi anni si sta modificando il racconto del trasporto pubblico locale su rotaia in Calabria. Con una delibera recente acquisteremo altri 10 treni quindi saranno in tutto 37 e quindi nel quinquennio di governo Occhiuto riusciremo a cambiare completamente il materiale rotabile in Calabria perché è giusto che i calabresi abbiano servizi all'altezza degli anni che viviamo e non siano secondi ad altre regioni". Lo ha detto Gianluca Gallo, assessore ai Trasporti della Regione Calabria, nel corso di un incontro con la stampa alla stazione centrale di Lamezia Terme, in occasione dell'inaugurazione del nuovo treno ibrido regionale di Trenitalia del Gruppo Fs che ha iniziato la percorrenza lungo la tratta Lamezia-Catanzaro Lido.

"Si tratta - ha aggiunto Gallo - di un investimento finanziario in parte di Ferrovie e in parte della Regione che è particolarmente consistente per i numeri calabresi. Un investimento importante. Adesso abbiamo impegnato gli ultimi 90 milioni circa che serviranno per completare questa trasformazione che noi consideriamo trasformazione epocale, segno evidente che è necessario che ci sia un riavvicinamento dei calabresi verso il trasporto pubblico locale su rotaia. I numeri sono incoraggianti perché nell'ultimo anno c'è stato un incremento del 10% di utenza, segno evidente che c'è spazio per migliorare i servizi attraverso il miglioramento dell'offerta, creare anche maggiore domanda".

Dal canto suo, Maria Annunziata Giaconia, direttore business regionale e sviluppo intermodale Trenitalia, ha evidenziato che "si tratta del sesto treno ibrido per la Regione Calabria. È un treno di ultima generazione - ha detto - che può viaggiare con la triplice trazione, elettrica, diesel e a batteria. La trazione diesel può utilizzare anche carburante biodiesel che viene dagli scarti alimentari, quindi un treno molto sostenibile, ma non solo per il tipo di trazione, ma anche per come è stato costruito. I materiali sono tutti riciclabili, quindi quando smetterà la propria vita utile, i sedili, l'acciaio utilizzato per questo treno può essere utilizzato per altri treni. Arriveranno altri sette treni che si aggiungono ai 14 treni elettrici già arrivati in Calabria e ad altre due locomotive che sono in fase di consegna".

"Nel 2026 - ha aggiunto Giaconia - la flotta della Regione Calabria avrà un'età di 8 anni. Sono previsti forti cambiamenti non solo nei treni ma anche nella tecnologia. Stiamo cercando di portare avanti tutte le connessioni intermodali".

All'iniziativa presente anche il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro.

"In questo momento e lo dico da calabrese - ha detto - rappresenta un motivo d'orgoglio e l'immagine di una regione che cresce, di una regione che va avanti, di una regione che migliora nei servizi e di una regione che migliora nella qualità di tutti i prodotti che vengono offerti ai cittadini, quindi sicuramente è un passo avanti importante. Anche perché abbiamo visitato il treno. E' un treno bello, moderno, trifunzionale e sicuramente si inserisce nell'ambito di un miglioramento complessivo di quello che è la viabilità nella nostra regione, e non dimentichiamo - ha concluso Mascaro - che sono in corso importanti lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie e quindi è una regione che cresce ed è l'immagine bella che vogliamo trasmettere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA