Discariche abusive sequestrate nel cosentino dai carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Scalea, in sinergia con il Nucleo carabinieri Forestale di Scalea e il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola, hanno effettuato diversi sequestri di aree adibite a vere e proprie discariche abusive, destinate al deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere, peraltro pericolosi e in alcuni casi combusti.

In particolare, i militari hanno proceduto a sequestrare un terreno di circa 350 metri quadrati situato all'interno di un villaggio turistico in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale e un'area di 400 metri quadrati nella zona industriale. Ulteriori sequestri sono stati eseguiti in altre località periferiche di Scalea.

Sono stati rinvenuti riversati sul terreno materassi, frigoriferi, mobilio, sanitari, batterie di piombo esauste, pneumatici e plastica



