Da marzo volo diretto Trieste-Lamezia, operato da Ryanair

Dal 30 marzo prossimo nell'ambito della Programmazione voli 2025, Trieste Airport e Lamezia Terme saranno collegati con un volo aereo, operato da Ryanair e i biglietti relativi sono già acquistabili su tutti i canali di vendita. Il volo avverrà due volte a settimana, il mercoledì e la domenica.

Saliranno così a 26 le destinazioni dirette collegate nell'estate 2025 e di queste otto soltanto per il sud Italia, tutte operate da Ryanair: Bari (volo giornaliero), Brindisi (4 voli settimanali), Cagliari (4 settimanali), Catania (5 settimanali), Napoli (4 settimanali), Olbia(3 settimanali) e Palermo (6 settimanali), oltre ovviamente a Lamezia Terme. Per Trieste Airport, l'offerta è diretta agli utenti del Fvg e delle aree confinanti (Austria, Slovenia e Croazia) e favorirà l'incremento dell'incoming turistico.

L'a.d. di Trieste Airport, Marco Consalvo ha indicato che Lamezia Terme è la "quarta nuova destinazione per l'estate 2025, dopo il lancio del volo per Bucarest (WizzAir) - operativo già dallo scorso 29 ottobre - e dei voli per Rotterdam (Transavia) e Stoccolma (Ryanair). Lavoriamo per la crescita del nostro scalo, la solidità economica dell'azienda è stata raggiunta ormai da tempo, dal 2019 al 2023 -considerando anche i due anni di pandemia - l'aeroporto ha fatto utili per 8,5 milioni di euro; la nostra offerta di collegamenti con l'apertura della ventiseiesima rotta (10 domestiche e 16 internazionali) ci dà ottime prospettive per il futuro dello scalo". Consalvo ha annunciato che "nel 2024 il numero dei passeggeri supererà 1,3 milioni e la crescita continuerà robusta anche per i prossimi anni".



