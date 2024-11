Cliente costretta a versare denaro, sequestrati beni ad avvocati

I carabinieri della sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Vibo Valentia hanno eseguito un decreto con il quale il Gip ha disposto un sequestro di beni a carico di due avvocati, accusati di circonvenzione aggravata di persone incapaci.

Nei confronti dei due legali é stato disposto, in particolare, il sequestro di 35 mila euro in contanti e di preziosi per un valore di tremila euro. Secondo quanto é emerso da un'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica, diretta da Camillo Falvo, i due legali avrebbero approfittato della vulnerabilità di una cliente, costringendola a procurargli ingenti somme di denaro, gioielli, prodotti informatici ed alcolici ed a disinvestire alcuni asset finanziari. L'indagine svolta dai carabinieri che ha portato alla richiesta da parte della Procura al Gip di emissione del provvedimento di sequestro é stata avviata sulla base di una denuncia presentata dalla cliente dei due avvocati che sarebbe stata raggirata.

Altre tre persone risultano indagate nella stessa inchiesta con l'accusa di avere contribuito, a vario titolo, all'attuazione del disegno criminoso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA