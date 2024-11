Guardia di finanza scopre 400mila euro in intercapedine auto

Quattrocentomila euro in contanti, nascosti all'interno di una intercapedine di un'auto, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria.

L'auto, fermata in prossimità del raccordo autostradale di Rosarno, era guidata da un soggetto di nazionalità albanese già noto alle forze dell'ordine per traffico di sostanze stupefacenti. I finanzieri del Gruppo di Gioia Tauro, impegnati in un'attività di controllo economico del territorio con l'ausilio dell'unità cinofila "cash dog", hanno notato che la moquette superiore in prossimità del cofano posteriore dell'auto era stata manomessa e vi erano nascosti quasi 40 mila euro.

Un più approfondito controllo, sempre con l'intervento dell'unità cinofila, ha poi permesso di individuare un doppio fondo ricavato nel pianale sotto il sedile di guida con stipati ulteriori 350 mila euro di vario taglio. Il conducente del veicolo è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Palmi.

Le indagini proseguono per risalire all'origine del denaro.





