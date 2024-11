Perseguita ex fidanzata, disposto divieto di avvicinamento

La Polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e del divieto di dimora a Cosenza emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica a carico di un trentenne di nazionalità italiana accusato di avere perseguitato l'ex fidanzata dopo che quest'ultima aveva deciso d'interrompere la loro relazione.

La misura é stata emessa sulla base delle indagini svolte dalla Squadra mobile sulla base di una denuncia presentata dall'ex fidanzata del trentenne, che ha riferito delle persecuzioni messe in atto nei suoi confronti dopo avere deciso nello scorso mese di ottobre d'interrompere la relazione con il trentenne a causa del suo carattere possessivo e della sua gelosia.

L'uomo, secondo il racconto della donna, dopo la separazione, ha inviato continui messaggi, attraverso i social ed il telefono cellulare, all'ex fidanzata, rivolgendole minacce di morte e pesanti ingiurie.

L'escalation di violenza da parte dell'uomo ha toccato il suo apice alcuni giorni fa, quando si é presentato sotto casa dell'ex fidanzata, pretendendo d'incontrarla ed affermando di non temere nemmeno le forze dell'ordine. In quell'occasione, comunque, il tempestivo intervento dell'equipaggio di una Volante dell'Ufficio prevenzione generale della Questura aveva indotto il trentenne ad allontanarsi e fare perdere le proprie tracce.



