Gpl per auto utilizzato per bombole, sequestrato impianto

I militari del Comando provinciale di Catanzaro della Guardia di Finanza hanno sequestrato a Belcastro una stazione di servizio e la società che la gestiva dopo che si é scoperto che il gpl commercializzato nell'impianto veniva utilizzato, grazie ad un adattatore, oltre che per rifornire automobili, per riempire bombole, violando le prescrizioni di sicurezza.

Il sequestro è stato fatto in esecuzione di un decreto emesso dal Gip di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica.

I finanzieri hanno anche arrestato, con l'accusa di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni e getto pericoloso di cose, il marito della titolare della stazione di servizio, sorpreso mentre effettuava l'operazione di riempimento delle bombole di gpl. A conclusione dell'udienza di convalida, a carico dell'uomo è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



