Parapendio precipita nella zona del Pollino, un morto

Un uomo dell'età di 57 anni, calabrese di origine ma residente in Svizzera, è morto dopo essere precipitato con un parapendio a motore in una zona sul versante calabrese del massiccio del Pollino in una località denominata Conca del Re nel territorio del comune di Castrovillari, in provincia di Cosenza.

La vittima era alla guida del velivolo che, per cause in corso di accertamento, secondo le prime informazioni, avrebbe impattato con le rocce precipitando a suolo. Il velivolo era partito in mattinata dalla pista per ultraleggeri di contrada Petrosa a Castrovillari. L'impatto con la roccia dovrebbe essere avvenuto mentre il parapendio era in fase di rientro dopo un giro sulla zona del Pollino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri forestale.

Per il recupero del corpo senza vita dell'uomo, dal momento che la zona dove è precipitato il velivolo è particolarmente impervia e difficile da raggiungere, sta operando un elicottero dei vigili del fuoco.



