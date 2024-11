Circonvenzione di incapace ed estorsione, arrestato un 41enne

I carabinieri hanno arrestato a Paola un quarantunenne di origini campane, con precedenti di polizia, accusato di circonvenzione di incapace ed estorsione.

Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato disposto dal gip del Tribunale di Paola su richiesta della locale Procura.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai militari, anche a seguito di numerosi interventi per lite, l'uomo si sarebbe presentato in casa di una coppia, come parente, nel mese di maggio 2023 e avrebbe indotto un 64 enne paolano, abusando della sua vulnerabilità e fragilità, a donare tutti i suoi beni alla propria moglie 45enne, tra cui la proprietà di metà di un'abitazione. Inoltre, il quarantunenne, dopo essersi fatto accogliere dalla donna nell'abitazione dove risiedono anche il marito di lei e il figlio, ottenendo paraltro gratis vitto e alloggio, avrebbe cambiato atteggiamento dopo che la stessa donna, la scorsa estate, gli ha comunicato che non era più disposta ad ospitarlo. A quel punto l'uomo, secondo quanto emerso dalle indagini, ha minacciato madre e il figlio arrivando anche a picchiare ripetutamente il marito sessantaquattrenne della donna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA