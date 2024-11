Affitto a stranieri clandestini, sequestrate due abitazioni

CORIGLIANO-ROSSANO, 09 NOV - Due abitazioni sono state sottoposte a sequestro per la successiva eventuale confisca con relativa denuncia dei proprietari alla Procura di Castrovillari; oltre 100 stranieri controllati a 30 dei quali è stato notificato il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Cosenza, e ad altri 29 è stato notificato l'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. E' questo è il bilancio dell'operazione che ha visto impegnati circa 70 carabinieri contro il favoreggiamento della permanenza clandestina degli stranieri sul territorio nazionale e di tutte le altre ipotesi di reato connesse, con particolare riferimento alla concessione degli immobili a titolo oneroso a cittadini stranieri irregolari, effettuata per tutta la giornata di ieri nella frazione Schiavonea e in contrada Boscarello, nel comune di Corigliano-Rossano.

L'operazione è stata condotta dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano, con il supporto di quelli delle Compagnie di Cassano all'Ionio, Castrovillari e San Marco Argentano e il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta da Alessandro D'Alessio.

Nel corso dell'operazione sono state controllate diverse abitazioni e sottoposti a controllo, attraverso attività di fotosegnalamento, numerosi extracomunitari, affluiti in questo periodo nella frazione marina di Schiavonea per essere poi impiegati nei lavori agricoli dei fondi della Sibaritide. In tale contesto è stato rilevato che alcuni cittadini italiani avevano dato in locazione i propri immobili a stranieri non in regola per rimanere sul territorio nazionale.

Sulla scorta di quanto stabilito dal testo unico sull'immigrazione le strutture sono state poste sotto sequestro, per la successiva eventuale confisca. Abitazioni dove, tra le altre cose, sono state riscontrate condizioni di degrado e, più in generale, situazioni di insalubrità.



