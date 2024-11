Occhiuto, contento di aziende come Baker Hughes in Calabria

"La nostra mission è costruire in Calabria un contesto istituzionale favorevole all'attrazione di investimenti. Sono molto contento che aziende di primaria importanza come Baker Hughes, così come altre, abbiano trovato nella nostra Regione la sede di importanti investimenti". Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto dopo l'incontro con i vertici di Baker Hughes che hanno annunciato l'intenzione di confermare ed aumentare gli investimenti per Vibo Valentia con 26 milioni di euro.

"Continueremo le interlocuzioni con Baker Hughes per tentare di recuperare anche il resto dei 60 milioni inizialmente annunciati e farli rimanere tutti nella nostra Regione", aggiunge Occhiuto.

"Sono molto contento - sottolinea l'assessore allo Sviluppo economico Rosario Varì - che Baker Hughes, anche grazie all'ottimo rapporto instauratori con il governo regionale, continui ad investire in Calabria, sullo stabilimento di Vibo Valentia, a Porto Salvo, dove è insediata da 60 anni e dove ha creato un ottimo rapporto con la popolazione".

"La decisione dell'azienda - prosegue - è importante non solo per le ricadute occupazionali rilevanti che un investimento da 26 milioni di euro determinerà, ma anche perché dette risorse, oltre che per accrescere la produttività e produzione, saranno impiegate in ricerca e sviluppo, un ambito che determina di per sé attrazione di nuovi investimenti e occupazione per i giovani laureati calabresi che vorranno lavorare sul territorio per una grande azienda".



