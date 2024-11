Ambasciatore Stati Uniti oggi in visita a Catanzaro

L'ambasciatore degli Stati Uniti d'America presso la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, Jack Markell, e la console generale degli Stati Uniti a Napoli, Tracy Roberts-Pounds, sono stati oggi a Catanzaro dove hanno compiuto una serie di incontri. E' stata la prima volta dell'ambasciatore Usa in Calabria.

Alla cittadella regionale, l'ambasciatore e la console hanno incontrato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. "Ho avuto il piacere di incontrare l'ambasciatore Markell,e la console Tracy Roberts-Pounds. Abbiamo positivamente discusso - ha detto Occhiuto - di turismo, sviluppo economico, commercio, investimenti e infrastrutture. Ho illustrato ai rappresentati nel nostro Paese del governo Usa le grandi opportunità che la Calabria mette a disposizione per attrarre aziende italiane e multinazionali e per stimolare la crescita".

Markell e Roberts-Pounds hanno anche fatto visita al prefetto di Catanzaro Enrico Ricci. Nel corso dell'incontro, svoltosi in un disteso clima di fattiva collaborazione, sono state affrontate tematiche di comune interesse sotto il profilo dei possibili investimenti economici, dello sviluppo del territorio e del rapporto di collaborazione con le forze di polizia per il contrasto alle organizzazioni criminali a livello internazionale.

L'ambasciatore è stato quindi in Comune dove è stato accolto dal sindaco Nicola Fiorita. Nel corso del breve confronto con Fiorita, Markell ha manifestato la curiosità che la comunità statunitense, specialmente quella degli studenti universitari, sta riservando nei confronti del Sud Italia, soffermandosi sulle possibili prospettive per lo sviluppo di nuovi legami con i territori. In particolare, i punti al centro della discussione, riportati dall'ambasciatore Markell, sono stati quelli legati alle politiche per l'attrazione di nuovi investimenti verso la Calabria, con attenzione verso l'assunzione di giovani professionisti e misure di prevenzione contro la criminalità organizzata.

Fiorita, ringraziando l'Ambasciatore e la Console per l'attenzione dimostrata, ha sottolineato la volontà di "mettere in campo, insieme all'Università, una progettualità mirata ad assecondare un processo di internazionalizzazione utile a favorire l'ingresso di più studenti e turisti americani nella nostra città. C'è già, in cantiere, l'idea di riconvertire un immobile di proprietà comunale ad uso residenziale per studenti stranieri. E' fondamentale lavorare insieme - ha concluso il sindaco - per cambiare la narrazione e la percezione che ancora si ha del territorio fuori dalla Calabria, facendo leva sui punti di forza di città, come Catanzaro, che sono sicure e accoglienti".

Markell e Roberts-Pounds sono stati quindi accolti dal comandante regionale Calabria della Guardia di finanza, generale Gianluigi D'Alfonso. Alla visita alle Fiamme gialle a Catanzaro ha partecipato anche una delegazione dell'Ufficio politico-economico del Consolato americano di Napoli e della Drug enforcement administration (Dea) di Roma.

Nel corso della visita è stata ribadita l'importanza della fondamentale collaborazione tra la Guardia di finanza e l'apparato diplomatico statunitense per il contrasto alle più evolute e moderne forme di criminalità organizzata transnazionale. Da parte sua l'ambasciatore, nel ringraziare D'Alfonso dell'accoglienza ricevuta, ha manifestato un particolare interesse alle attività svolte dalla Guardia di finanza nel contrasto alla criminalità economica ed ai traffici illeciti internazionali.

Durante la sua permanenza in città, l'ambasciatore, accompagnato dal comandante provinciale di Catanzaro, colonnello Pierpaolo Manno, si è recato in visita anche dal procuratore della Repubblica di Catanzaro, Vincenzo Capomolla.

Il procuratore ha sottolineato come la cooperazione con la Dea e in generale con le forze dell'ordine statunitensi abbia portato a molteplici operazioni di successo. In tale ottica, l'alto diplomatico ha confermato come gli Stati Uniti siano lieti di rafforzare in futuro tali sinergie.



