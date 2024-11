Tar respinge ricorso, valide le elezioni comunali a Simbario

Il Tar della Calabria ha respinto il ricorso elettorale con cui i candidati della lista guidata da Raffaele Versace chiedevano l'annullamento delle elezioni comunali di Simbario (Vibo Valentia), svolte nel giugno scorso.

Il Tar ha accolto le tesi dell'Amministrazione comunale, rappresentata in giudizio dall'avvocato Giuseppe Pitaro, e dei consiglieri di maggioranza, rappresentanti dall'avvocato Gaetano Liperoti, e ha confermato la piena legittimità dell'elezione di Gennaro Crispo a Sindaco di Simbario. In particolare, i ricorrenti contestavano la presunta attribuzione di due schede recanti il segno sulla lista vincente ed il voto di preferenza su candidati della lista avversaria, sostenendo che tali schede avrebbero dovuto essere annullate. I giudici hanno rilevato che l'attribuzione di tali schede alla lista è legittima, in quanto - nei Comuni con meno di 15.000 abitanti - il voto alla lista prevale su quello di preferenza, costituendo una chiara manifestazione di volontà dell'elettore per il candidato a sindaco di cui ha barrato il contrassegno.

Legittima è stata anche ritenuta l'ammissione al voto assistito di 9 elettori, in quanto affetti da patologie inerenti la vista e deficit degli arti superiori, così come previsto dalla normativa elettorale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA