Danneggia Pronto soccorso dopo un incidente, arrestato

Guidando in stato di ebbrezza ha avuto un incidente stradale autonomo, quindi ha insultato gli agenti di polizia intervenuti e poi ha dato in escandescenza nel Pronto soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia. Per tale motivo un uomo è stato arrestato dalla Squadra volante della Questura di Vibo Valentia per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesione aggravata.

La notte scorsa, su segnalazione del 112Nue, agenti delle volanti sono intervenuti per un incidente stradale autonomo verificatosi nei pressi della Scuola allievi agenti della Polizia di Stato con un veicolo andato ad impattare contro un edificio pubblico. Individuato e fermato il conducente, che in un primo momento si era allontanato a piedi, la persona è stata sottoposta a controllo di polizia.

Riscontrato un evidente stato di ebbrezza alcolica, i poliziotti hanno proceduto ai consueti accertamenti con l'etilometro senza giungere a compimento vista la necessità di portare in ospedale il soggetto a causa dell'incidente.

Una volta al Pronto soccorso del nosocomio, l'uomo si è spogliato facendo i propri bisogni in locali dove erano presenti altri pazienti in attesa di visita, ha offeso gli agenti che cercavano di contenerlo. Inoltre, sottratta una siringa con ago agli operatori sanitari, ha iniziato a brandirla come un'arma impropria contro i poliziotti, danneggiando gli interni del nosocomio e scagliandosi contro gli agenti che sono stati costretti a fare uso del taser, riportando la situazione alla tranquillità mettendo in sicurezza il personale sanitario in servizio.

Il direttore dell'U.O. di Pronto soccorso e medicina d'urgenza dell'ospedale di Vibo Valentia ha ringraziato il questore Rodolfo Ruperti ed il personale intervenuto per "la pronta risoluzione delle criticità occorse e l'immediato ripristino dell'ordine e della tranquillità all'interno della struttura ospedaliera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA