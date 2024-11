Maltrattamenti ripetuti alla compagna, arrestato

I carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria hanno arrestato un uomo di nazionalità georgiana con l'accusa di maltrattamenti ripetuti nei confronti della compagna ventinovenne di nazionalità ucraina.

I militari, intervenuti nel parcheggio di un supermercato cittadino a seguito di una chiamata di soccorso effettuata dalla giovane donna al numero d'emergenza 112, l'hanno trovata disperata e visibilmente provata. Ai carabinieri la donna ha raccontato di essere vittima di maltrattamenti continui e di gravi abusi psicologici e fisici da parte del compagno. La ventinovenne è stata dapprima accompagnata in caserma insieme al figlio minore della coppia, un bambino di 8 anni e, successivamente, collocata in una struttura protetta.

L'indomani mattina, però, la donna ha deciso di rientrare nella propria abitazione. Una scelta che ha spinto i carabinieri a monitorare la situazione, intervenendo per scongiurare ulteriori rischi. E proprio durante un controllo effettuato nell'abitazione della coppia i militari hanno trovato un clima di forte tensione con l'uomo che, incurante della loro presenza, ha minacciato di morte la compagna, manifestando un'evidente pericolosità.

A seguito di quanto accaduto il cittadino georgiano è stato arrestato e portato in carcere.



