Scontro tra auto e moto su statale 106, un morto e due feriti

Un uomo di 47 anni, Pasquale Buno, é morto in un incidente stradale accaduto nel pomeriggio in contrada "Torricella" di Corigliano-Rossano.

Bruno, che risiedeva a Corigliano-Rossano, era alla guida di una moto che, per cause in corso d'accertamento, si é scontrata con un'automobile a bordo della quale viaggiavano due persone, rimaste entrambe ferite, una delle quali in modo grave e che é stata trasportata in elisoccorso nell'ospedale di Cosenza. La moto, dopo l'impatto, ha preso fuoco.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano, é intervenuta, per i rilievi, la polizia locale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA