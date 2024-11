Rapine alle poste a Catanzaro, recuperati oltre 2.000 euro

Un coltello con una lama di 28 centimetri e numerose banconote di vario taglio, per un importo complessivo di 2.230 euro: è quanto hanno trovato gli agenti delle volanti della Questura di Catanzaro addosso all'uomo fermato quale presunto autore di due rapine ed una tentata in altrettanti uffici postali, compiute stamani a Catanzaro. Si tratta di un 35enne catanzarese già noto alle forze dell'ordine.

Le segnalazioni alla Sala operativa della Questura sono giunte in rapida successione. Nella prima, è stata segnalata la presenza di una persona che, con fare sospetto, si aggirava nei pressi dell'Ufficio postale del quartiere di Santa Maria; la seconda, proveniente dall'Ufficio postale di Viale Brutium, faceva riferimento ad una rapina consumata da parte di un uomo armato di un lungo coltello.

Sulla base della descrizione dell'autore e del tipo di autovettura usato dal rapinatore per fuggire, sono state immediatamente disposte le ricerche. Nel frattempo, alla Polizia è stata segnalata una terza rapina, questa volta all'Ufficio postale sul lungomare di Catanzaro Lido, compiuta da un uomo col volto parzialmente travisato e munito di un lungo coltello.

Gli agenti, già sul lungomare, sono riusciti ad intercettare la vettura in fuga mentre era ancora nelle vicinanze dell'Ufficio postale.

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno trovato il coltello e le banconote conservate alla rinfusa negli indumenti indossati dal 35enne e, verosimilmente, provento delle due rapine.

Su disposizione della Procura, l'uomo è stato portato nella Casa circondariale di Siano, a disposizione dell'Autorità giudiziaria, in attesa del giudizio di convalida dell'arresto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA