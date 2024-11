"Libera" ricorda Francesco De Venuto, impegno civile e passione

Una persona che ha fatto del sostegno ai più deboli e della tutela della legalità il suo scopo di vita; "Libera" ha ricordato a Catanzaro uno dei suoi attivisti più impegnati e generosi, Francesco De Venuto, scomparso nello scorso mese di settembre.

Sono stati in tanti, nella Sala concerti del Comune, a partecipare all'iniziativa promossa per ricordare un uomo che si é speso tantissimo per gli altri e, soprattutto, per chi ha più bisogno. Rappresentanti delle istituzioni come il sindaco, Nicola Fiorita, ed il presidente del Consiglio comunale, Gianmichele Bosco, legati a Francesco De Venuto da un antico rapporto personale e politico, ma anche tanti amici che avevano in lui un punto di riferimento costante e sicuro, una persona cara su cui si poteva contare sempre e comunque, compagno di tante battaglie di impegno civile per l'affermazione del diritto di tutti ad aspirare ad una vita migliore, vincendo qualsiasi forma di prevaricazione e di sopraffazione.

Il sindaco Fiorita, nel suo intervento, ha sottolineato, in primo luogo, la "simpatia" di Francesco De Venuto e la sua "capacità di mantenere e trasmettere l'allegria, che non é - ha detto Fiorita - una cosa comune. L'allegria di Francesco, il suo sorriso, hanno caratterizzato ogni iniziativa ed ogni incontro a cui abbiamo partecipato. Così come altrettanto importante era l'invito che ci rivolgeva ad andare sempre e comunque avanti, pur in presenza di qualsiasi difficoltà od ostacolo. Il suo bellissimo sorriso ci ha illuminato perché conteneva un grande insegnamento di impegno civile e la generosità di una persona che aveva deciso di dare tutto se stesso all'impegno per il bene comune, alla soddisfazione dei bisogni collettivi ed al miglioramento della vita degli altri".

Particolarmente toccanti e dense di commozione le parole di Gianmichele Bosco. Rivolgendosi direttamente a De Venuto, il presidente del Consiglio comunale ha parlato di "grandezza e verità di tutto ciò che è stata la tua vita insieme a noi. Una vita che è stata importante per tutti noi. Sei stato un punto di riferimento ed un esempio di intelligenza e di umanità. E ci é rimasta impressa nella mente l'estrema delicatezza con la quale ti rivolgevi al mondo. Grazie per essere stato così presente, così vero e così bello".

Altrettanto significativi gli interventi degli amici di Francesco De Venuto, invitati a parlare dalla responsabile di Catanzaro di "Libera", Elvira Iaccino. Ha portato la sua testimonianza, tra gli altri, Daniela Fazio, che ha guidato "Libera" in città prima di Elvira Iaccino ed ha vissuto con De Venuto momenti di grande partecipazione in favore della legalità e dell'impegno civile.

L'incontro si é concluso con le parole, anche queste particolarmente toccanti, della moglie di De Venuto, Mariella, con a fianco la figlia Martina. "Grazie a tutti - ha detto - per questo bellissimo ricordo di Francesco che avete voluto organizzare. Devo dire che mi avete sorpreso e commosso".





