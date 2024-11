Due rapine in uffici postali a Catanzaro, fermato l'autore

Due rapine sono state compiute in altrettanti uffici postali di Catanzaro da un soggetto che è stato bloccato dalla Polizia mentre cercava di fuggire.

Il primo colpo è stato compiuto ai danni dell'ufficio del quartiere Lido mentre il secondo nel quartiere Sala, in viale Brutium. In entrambi i casi, l'uomo è entrato armato di un coltello costringendo il personale a consegnare somme di denaro ancora non quantificate.

Dopo il secondo caso, gli agenti delle volanti della Questura sono riusciti ad intercettare il rapinatore mentre era in fuga ed a bloccarlo.



