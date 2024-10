Tartufi e funghi del Pollino, Catasta celebra l'autunno

Catasta, l'hub turistico del Parco nazionale del Pollino, torna a celebrare l'autunno con un evento dedicato a tartufi e funghi.

Dall'1 al 3 novembre, infatti, si riaccenderanno i riflettori sul grande patrimonio ipogeo ed epigeo del Pollino con un programma, rivolto a tutti e ad appassionati del tema con escursioni e pedalate, laboratori, mostre, momenti ricreativi e cene a tema che prevede tra i momenti clou anche il mercatino con i cercatori di tartufi.

L'hub turistico di Campotenese sarà l'head quarter di un momento di racconto e valorizzazione dell'area montana protetta più grande d'Italia messo in atto grazie al coinvolgimento degli operatori locali, delle guide ufficiali del Parco e delle associazioni promotrici della cerca a cavatura dei tartufi, patrimonio immateriale dell'umanità, arte per la quale proprio il Pollino ha ottenuto dall'Unesco il riconoscimento come territorio vocato.

Per turisti, visitatori e famiglie sarà l'occasione di godersi la magia del foliage e di vivere in prima persona l'ebbrezza della ricerca dei funghi e dei tartufi insieme alle guide del Parco, ad esperti fungaioli e ai cavatori. Oltre alle passeggiate e al trekking per tutti, si potrà andare in bicicletta lungo uno dei tratti più suggestivi della Ciclovia dei Parchi. Non mancheranno gli appuntamenti con i sapori della montagna e di questa stagione che vedranno protagonisti, oltre ai funghi e ai tartufi, i prodotti e le specialità tipiche del paniere enogastronomico del Pollino.



