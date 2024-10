Carabinieri, presentato a Catanzaro calendario storico 2025

Intimità violata, dipendenze, il branco, bullismo e cyberbullismo, revenge porn e violenza sulle donne, sono solo alcune delle tematiche che la 92/esima edizione del Calendario storico dei carabinieri affronterà tra le righe delle sue tavole artistiche. E' stato presentato a Catanzaro dal comandante provinciale colonnello Giuseppe Mazzullo, il calendario dell'Arma che è incentrato sulla tematica "I Carabinieri e i giovani". L'argomento è affrontato anche grazie al contributo dei testi dello scrittore Maurizio De Giovanni, noto per i suoi celebri romanzi "Il commissario Ricciardi", "I bastardi di Pizzofalcone" e "Mina Settembre" e alle 12 tavole, una per ogni mese, dell'artista pop art Marco Lodola.

"Le tavole - ha spiegato il colonnello Mazzullo - descrivono il dialogo epistolare fra un maresciallo comandante di stazione, vedovo, e suo figlio, studente alle prese con le sfide del quotidiano e con il dolore, condiviso con il padre, per la scomparsa del perno della famiglia: la madre. È un calendario più intimo, delicato. In cui si esprimono i sentimenti di un padre che spiega a un figlio come le derive della società possono inquinare la vita dei giovani e farli ritrovare soli.

Sui giovani tutti investiamo perché rappresentano il nostro futuro e dedicare a loro il calendario è un segno di grande sensibilità nei confronti di queste tematiche".

Il calendario ha raggiunto una tiratura di un milione e 200mila copie ed è tradotto in 8 lingue anche in sardo e friulano. Insieme al Calendario storico sono stati pubblicati l'edizione 2025 dell'Agenda, il Planning da tavolo e il calendario da tavolo. In quest'ultimo vengono rappresentati i Borghi più belli d'italia, tra cui, quest'anno, sono presenti le cittadine calabresi di Altomonte e Gerace.

Analoghe iniziative di presentazione del Calendario storico si sono tenute nei comandi dell'Arma delle altre province della regione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA