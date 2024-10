Senza licenza e farmaci scaduti, sospeso ambulatorio veterinario

Un ambulatorio veterinario a Taurianova è stato sospeso dopo un controllo effettuato dai carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro e del Nucleo antisofisticazione e sanità di Reggio Calabria. L'ispezione, effettuata a sorpresa, avrebbe fatto emergere l'uso di farmaci scaduti per trattamenti veterinari. Inoltre, è risultato che l'ambulatorio, non abilitato ad ospitare animali per più di 24 ore, fosse stato abusivamente adibito a lunghe permanenze.

I carabinieri, affiancati da veterinari dell'Asp, hanno quindi avviato ulteriori controlli che hanno portato alla scoperta di numerosi farmaci scaduti, custoditi assieme ai farmaci che vengono somministrati quotidianamente. Subito è scattato il sequestro dei farmaci non conformi e la segnalazione del caso alla Procura della Repubblica di Palmi che dovrà decidere sulla denuncia fatta dai carabinieri nei confronti del medico veterinario responsabile dell'ambulatorio.

L'utilizzo di farmaci scaduti, se accertato, riferiscono gli investigatori, rappresenterebbe una violazione grave delle norme sanitarie, con una sanzione da sei mesi a tre anni di reclusione, secondo le previsioni del codice penale.

Alla luce del controllo, le autorità sanitarie hanno disposto la sospensione temporanea dell'attività medico veterinaria, con contestuale blocco immediato della movimentazione in ingresso ed in uscita degli animali d'affezione.



